Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kötü kokuya maruz kalan belediye işçilerine ek ücret

Adana'da CHP’li Seyhan Belediyesi 1700 işçiyle toplu sözleşme imzaladı. Temizlik işçilerine maruz kaldıkları koku nedeniyle ek ücret, kadınlara ise regl nedeniyle ayda bir gün ücretli izin verilecek.

Mehmet SERBES
Güncellenme: 13:41, 27/01/2021
Haberler Gündem
Kötü kokuya maruz kalan belediye işçilerine ek ücret

Seyhan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında bin 700 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 3 bin 317 TL oldu. Sözleşmeyle temizlik işçilerine maruz kaldıkları koku nedeniyle ek ücret verilmesi, kadınlara ise regl nedeniyle ayda bir günlük ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı.

DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu, “Müdürlüklerde görevli çalışanlara eşit işe eşit ücret sağlandı. Belediye Başkanımıza işçilere olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da “Sosyal belediyeciliği esas alan yöneticileriz. Bu anlayışımıza göre dezavantajlı gruplar önceliğimiz. Bekâr ve en az maaş alan çalışanımız bundan böyle en düşük 3 bin 317 lira maaş TL alacak” diye konuştu.

İlginizi ÇekebilirAKP'li belediye 1800 TL zam yaptı, rekor kırdıAKP'li belediye 1800 TL zam yaptı, rekor kırdıİlginizi ÇekebilirAsgari ücreti patlatan başkan! 4 bin 500 lira yaptıAsgari ücreti patlatan başkan! 4 bin 500 lira yaptı
Adana AKP CHP Konya Ordu regl zam