Kötü kokuya maruz kalan belediye işçilerine ek ücret

Seyhan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında bin 700 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 3 bin 317 TL oldu. Sözleşmeyle temizlik işçilerine maruz kaldıkları koku nedeniyle ek ücret verilmesi, kadınlara ise regl nedeniyle ayda bir günlük ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı.

DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu, “Müdürlüklerde görevli çalışanlara eşit işe eşit ücret sağlandı. Belediye Başkanımıza işçilere olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da “Sosyal belediyeciliği esas alan yöneticileriz. Bu anlayışımıza göre dezavantajlı gruplar önceliğimiz. Bekâr ve en az maaş alan çalışanımız bundan böyle en düşük 3 bin 317 lira maaş TL alacak” diye konuştu.

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