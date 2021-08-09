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Köyceğiz’de yangın 12 gündür sürüyor! Alevler büyüdü

Köyceğiz'de rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile müdahale ediliyor.

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Köyceğiz’de yangın 12 gündür sürüyor! Alevler büyüdü

Muğla Köyceğiz’de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Bu bölgedeki yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Karadan ise iş makinesi ve arazözlerle yeni yolların açılması çalışmasına devam ediliyor. DHA

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