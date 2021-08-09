Köyceğiz’de yangın 12 gündür sürüyor! Alevler büyüdü

Köyceğiz'de rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile müdahale ediliyor.

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Muğla Köyceğiz’de 12 gündür devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler, Çiçekbaba mevkisinde büyüdü. Bu bölgedeki yangına 3 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Karadan ise iş makinesi ve arazözlerle yeni yolların açılması çalışmasına devam ediliyor. DHA