Köylüler isyanda: Babanın malını mı satıyorsun?

6360 sayılı Bütünşehir Yasası'yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesi'ne devredilen verimli tarım arazileri, AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile satışa çıkarıldı. Bergama Belediye Başkanı AKP'li Hakan Koştu, kent yolları ile ilgili progblemleri çözmek için toplam 831 bin 938 metrekare tarım arazisini satışa çıkardıklarını açıkladı.

KÖYLÜLER AYAĞA KALKTI

Karar toplumda tepki oluşturdu. Yöre köylüleri itiraz etti. Türkiye'nin çevre savunmasına dair ilk köylü hareketini başlatmakla tanınan Bergamalılar, yöre topraklarını savunmak için yıllar sonra yeniden eyleme geçti. Önceki gün eylem yapan köylüler dün daha kalabalık bir protestoda bulundu. Satış kararı alınan alanlara giderek, traktörlerle tarlaları sembolik olarak süren köylüler, alkışlı protesto yaptı. Bazı köylülerin ise gözyaşı döktüğü görüldü. Köy muhtarları tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“1453'TEN BERİ BU BU TOPRAKLAR BİZİM”

Çitköy Muhtarı Zeki Boz:“Benim köyüm 1453 yılından bu yana Osmanlı vergi defterlerinde kayıtlı olan bir köy. Dolayısıyla atalarımız 568 yıldır bu toprakların sahibi olmuş, camilerin ibadete açık olabilmesi için imam giderlerini, köyün bakım giderlerini bu topraklardan karşılamış. Bizler vakfedilen toprakların tekrar aynı amaçla kullanılmasını istiyoruz. Haraç mezat satılmasını istemiyoruz. Kamunun malı, kamuda kalsın. Hakkımızı yasal yollardan arayacağız.”

“HALK SANDIKTA HESABINI SORAR”

Çamköy Muhtarı Muammer Sezer: ”Bizden önceki muhtarlar ve köy ihtiyar heyetleri bu toprakları imece usulü ile almışlar. Ancak Bergama Belediyesi ‘bunları satacağız' diyor. Biz bunların satılmasına karşıyız. Biz muhtarlar köyün hurdalarını bile satmıyoruz. Bu topraklarda ne hakları var? ‘Bütünşehir Yasası ile bu topraklar bize devroldu, biz satarız' diyorlar. Satamazsınız efendim. Biz topraklarımızın satılmaması için yargı yoluna gideceğiz. Hepimiz seçimle gelmiş insanlarız. Gün gelir, şu arkamda gördüğünüz halk, arazilerimizi satanlara gününü sandıkta bildirir.

“BABANIN MALINI MI SATIYORSUN”

“Fil aç, doymaz. Ne yapacak? Kıymetli tarım alanlarımızı satacaklar. Başkan'a sorduk, ‘Açık ihale usulü ile satacağız' dedi. Tabii ki öyle satacak. Bu köylünün hangisinin cebinde buraları alacak kadar para var? Köylüde mazot, gübre alacak para yok. Bunları alacak insanlar belli. Malımı satarak yol yapacaksan, ben istemiyorum. Babanın malını mı satıyorsun?”

“HAKKIMIZI HUKUKTA ARAYACAĞIZ”

Kadıköy Muhtarı Orhan Tural: “Bu satış kararı meclisten geçince köylü bir karar aldı. Satılacak olan yerlerin hepsine bir gecede 70 traktör ile arpa ekti. Köylümüz bunu tepki amaçlı yaptı. Hakkımızı hukuki yollardan arayacağız.”

KÖYLÜ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kadıköy sakini Hüseyin Uyanık ise gözyaşlarını tutamayarak duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: “Ben 55 yaşındayım ve çiftçi çocuğuyum. Böyle bir şey daha önce yaşamadık. Ağlayarak söylüyorum, bu yerlerin satılmasını istemiyorum. Dedemizden kalan mallarımızı, mahalle toraklarımızı satmasınlar. Ayıptır, günahtır. Biz nasıl geçineceğiz. 46 çiftçi aile buradan ekmek yiyor. Bu insanlara, bu ailelere ne olacak? Nereye gidecek, nasıl yaşayacak? Belediye bu insanların yaşamını karşılayabilecek mi?”