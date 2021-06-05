Köylüler ve çevrecilerden ÇED gerekli değildir kararına tepki: Asla kabul etmiyoruz

A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu) yaptığı basın açıklamasında Antalya Korkuteli ilçesi Dereköy Yaylası'nda kömür madeni açılması için Antalya Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının bölge tarımını bitireceği uyarısında bulunuldu.
“TARIMI VE SUYU HİÇE SAYAN BİR KARAR OLMUŞTUR”
Platformun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
- Antalya Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.05.2021 tarihinde aldığı kararı köylüler doğaya ait olduğu yere çöplüğe gönderecektir.
- Bütün Korkuteli ve Korkuteli Barajının tek su kaynağı havzası olan ve de bölgede binlerce dönüm tarım arazisi olan Dereköy Yaylasının tam ortasında kömür madeni açmak köylüye ve tarıma sırtını dönmektir.
- 2020 Ocak ayından bu yana Antalya Valiliğine ve Korkuteli Kaymakamlığına verilen yüzlerce dilekçeyle “kömür madeni istemiyoruz” diyen köylüler aleyhine olan bu karar, doğanın aleyhine yapılmış Maden Kanunun arkasına sığınılarak açıklanamaz.
- Karar, adeta tarımı ve suyu hiçe sayan bir karar olmuştur. Tarımı hiçe sayan karara, öncelikle Tarım İl Müdürlüğünün hukuk dışı kararı kapı aralamıştır. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım Toprakları Koruma Kuruluna, adeta zorla karar aldırtmıştır, hayır diyen kurula 2. Kez toplantı yaptırtarak “evet” dedirtmiş ve köylü ve tarım aleyhine karar aldırtmıştır.
- Korkuteli'nin suyunu ve su havzasını koruması gereken DSİ ise, Korkuteli Barajını besleyen su havzasının ortasındaki Dereköy Yaylasında su kaynakları yokmuş gibi göstererek, suyun müdürlüğü değil, kömürcünün müdürlüğü gibi davranmış ve Korkuteli'nin suyuna sırtını dönmüştür.
“BÖLGEDEKİ YAYLALAR EN KALİTELİ ERİK VE VİŞNENİN MERKEZDİR”
Bölgenin tarım ve hayvancılığa dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Dereköy Yaylası, binlerce dönüm erik ve vişne bahçesi olan, Sülekler, Varsak ve Yağca Yaylasının tam ortasındadır ve adı geçen köyler, bölgede 40 bin civarında küçükbaşla hayvancılık yapmaktadır.
- Korkuteli Dereköy Yaylasını kömüre peşkeş çekmek isteyenlere inat, köylüler tarımı da, Korkuteli'nin can damarı olan suyu da koruyacak ve “en kirli iş olan kömür madenine” geçit vermeyecektir. Türkiye'nin birçok yerinde doğaya büyük zararlar veren “Maden Kanunu” değiştirmek için neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz?
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- Bunca köylünün çığlıklarına neden kulak tıkıyorsunuz? Sizin görevinizden biri de halkın ve köylünün geleceği demek olan tarım topraklarını ve suyu koruma iken, bu tür yanlış kanunları neden değiştirmiyorsunuz? Bizler sizden, acilen Maden Kanunu değiştirmek için harekete geçmenizi bekliyoruz.