Köylülerden maden ocağı isyanı

Niğde'nin Ulukışla İlçesine bağlı Toroman köyünde 2017 yılında açılması planlanan maden ocağı köylülerin mücadelesi sonucu engellenmişti.

Köylülerin mücadelesinin ardından hukuk mücadelesini kazandıkları maden şirketi ile bir başka şirket bölgede maden ocağı açmak için yeniden girişimlerde bulundu.

BÖLGE HALKI YETKİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Toroman köyüne yakın olan ve komşu köyleri olan Gedeli, Eminlik, Basmakçı ve Handeresi sakinleri Eminlik Köyü’nde bir araya gelerek köylerinde kurulması planlanan maden ocaklarına karşı ses yükseltti.

Bilgilendirme toplantısına gelen yetkililere de tepki gösteren köylüler, bölgede maden ocağı istemediklerini söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ BİR DOĞA BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Bilgilendirme toplantısının ardından açıklama yapan köylüler, “Bu bölgede bu maden ocağı kurulduğu zaman köylerimizin doğal güzellikleri, doğada yaşayan yaban hayvanlarımızın yaşam alanları bozulacak. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bizler temiz hava, temiz su ve temiz bir hayat bırakmak istiyoruz. Komşu köylüler olarak köylerimizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinde yaratacağı kalıcı tahribatlar nedeniyle istemiyoruz. Biz bu maden ocaklarının bu bölgede kurulmasına karşıyız ve istemiyoruz. Biz bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Köylüler olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz” siteminde bulundu.

“ŞİRKETLERDEN BİRİSİ AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ YAKINI”

Bölgede taş ocağı açmak isteyen firmalardan birisinin AKP'li Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ın yakınlarından birisi olduğunu duyduklarını belirten Toroman Köyü Muhtarı Cafer Ünsal ise şunları söyledi:

* Bölgede 20 yıldır faaliyet gösteren bir taş ocağı madeni var. Bu taş ocağı yüzünden bazı su kuyularımız kurudu, patlamalardan dolayı evlerimiz hasar gördü.

* 2017 yılında bölgemizde tekrar bir maden ocağı kurulmak istendi. Köylü olarak büyük bir mücadele verdik ve yargıdan ÇED gereklidir' kararı verildi.

* Şimdi de 2 firma bölgemizde yeniden taş ocağı kurmak istiyor. Bambu madencilik isimli firma Eminlik ve Toraman arasına maden ocağı kurmak istiyor. Bu firmanın sahiplerinin Bor Belediye Başkanı’nın yakınları olduğu söyleniyor.

* Tema isimli bir firma ise Toraman ve Gedelli arasına maden ocağı açmak istiyor. Şimdi ÇED gerekli değildir raporu almak için uğraşıyorlar.

“SUYUMUZA, DOĞAMIZA DOKUNMAYIN”

Bölgenin hem doğa hem de tarihi bir alan özelliğine sahip olduğunu söyleyen Muhtar Ünsal, “Burası Arkeolojik Sit alanı. Bölgede kaya mezarları var. Bölgede içme suyu olarak kullandığımız önemli kaynak sularımız da var. Burası Pozantı'nın da sigortası. Pozantı'daki su kaynaklarını da bölgemizdeki irili ufaklı dereler besliyor. Yetkilerden sesimizi duymasını istiyoruz. Suyumuza, doğamıza ve tarihimize dokunmasınlar” ifadelerini kullandı.