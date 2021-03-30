Kredi çekerek aldı, saniyeler içinde çalındı

Kadıköy'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Raif Gülsoy’un kredi çekerek aldığı lüks motosikletini dakikalarca takip etti.

Gülsoy'un evinin önüne gelerek motosikletini park ettiğini gören şüpheli şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra motosikletin park halinde olduğu apartman bahçesine girdi. Lüks motosikleti saniyeler içerisinde çalıştıran şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETİN DEĞERİ 45 BİN TL

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan motosiklet sahibi Raif Gülsoy, “Motosikletimle evimin otoparkına girdim ve park ettim. 15 dakikalığına eve çıktım. Dışarıya çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediğimde şahsın beni takip ettiğini ve daha sonra yan taraftaki bahçeye gelerek etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti çaldığını gördüm. Bu bir emek hırsızlığıdır. Motosikletimin değeri 45 bin liraydı. 25 bin lirasını kredi çekerek almıştım. Hala da kredi borcumu ödemeye devam ediyorum. Benim canım yandı. Başkasının canı yanmasın. Yetkililerden bu olayların önüne geçilmesi yönünde yardım istiyoruz” diye konuştu.