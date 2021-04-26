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Kripto para dolandırıcılığında 62 kişi adliyeye sevkedildi

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması sonrası ortaya çıkan kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevk edildi.

Güncellenme: 10:19, 26/04/2021
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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturmada 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62’si bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden polis otobüsleriyle çıkarılarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Özer’in ağabeyi ve kız kardeşi dahil 70 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi. Firmanın muhasebe müdürünün ise aranan kişiler arasında olduğu belirtildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:11,