Kripto paradan kâr edince tehdit ederek pay istedi

Üsküdar'da L.A. isimli bir kişi, S.A. adında bir şahsın tavsiyesi üzerine 200 bin dolarlık kripto para aldı. İlk olarak zarar eden kripto para daha sonra ise 130 bin dolar kâra geçti. Paranın kâr etmesi üzerine L.A. kazancından 7 bin dolar S.A. isimli şahsa gönderdi. Bunun üzerine S.A. parayı az bularak 30 bin dolar daha göndermesine isteyip L.A.'ya konum atıp buluşmak istedi. Belirtilen konuma gelen L.A., burada araçta bulunan R.H. isimli şahsın silah göstererek tehdit etmesi üzerine araca bindi.

TEHDİT ALTINDA 10 BİN DOLAR DAHA GÖNDERDİ

Silahla tehdit eden şüpheliler L.A.'yı Ünalan'da bulunan bir iş yerine getirerek, burada tehditler savurdu. Bunun üzerine L.A., tavsiyede bulunan S.A.'nın hesabına 10 bin dolar daha gönderdi. Bununla da yetinmeyen şüpheliler, birkaç gün sonra L.A.'nın evine giderek tehdit ve hakaretlerde bulunarak daha çok para istedi.

TEHDİTLE PARA TALEP EDEN 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olay sonrasında L.A., Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek yaşadığı olayı anlatıp şahıslardan şikayetçi oldu. Emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen S.A., S.S., R.H., A.Ç. ve A.N.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerinde arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen tabancaya el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan S.A., S.S., R.H., A.Ç. ve A.N.T. isimli şüpheliler, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma”, “Yağma”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

İŞ YERİNE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Kripto paradan kâr eden L.A. isimli şahsın, şüpheliler tarafından araca alınarak iş yerine götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yoğun trafikte bir anda durduğunu ve önce bir kişinin sonrasında ise bir kişinin daha araca binerek iş yerine götürüldüğü ve iş yerine girerek şahıslarla konuştuğu görülüyor.