Kuaförler ve berberler açık mı? Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri…

Kuaförler ve berberler tam kapanma döneminde birçok işletme gibi faaliyetlerine ara vermişti ve dün yayınlanan genelgeyle bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Kademeli normalleşme sürecinde kuaförler ve berberler saat 07:00-20.00 arasında hizmet verebilecek.

GENELGEDE YER ALDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

Faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.