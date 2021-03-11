Küçük çocuklara kemerli saldırı

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran saldırganın saldırısına uğradı. İlk olarak kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar şahsın kemerini çıkardığını görünce kaçmaya başladılar.

Saldırganın elinden kaçan çocuklar olayı ailelerine anlatmak için eve koştu. Çocuklardan birinin haber vermesiyle olay yerine gelen çocuğun amcası saldırganı yakaladı. Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran çocuğun amcası, saldırganın kendisine çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını ve polis çağıracağını söyledi.

ÇOCUKLARIN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Bir anda olay yerinden kaçan saldırgan izini kaybettirdi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde 3 çocuk sokağa gelerek kaldırımda oturmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra saldırgan olay yerine geliyor ve çocukların önünde kemerini çıkarmaya başlıyor.

Çocuklar adamın kemerini çıkardığını görünce kaldırımdan kalkarak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada saldırgan elindeki kemeri çocuklara doğru sallıyor. Çocuklardan birinin peşine düşen saldırgan talihsiz çocuğu bir süre kovalıyor. Düşmekten son anda kurtulan çocuk koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

“POLİS ÇAĞIRINCA KAÇMIŞ”

Tepki çeken görüntülerin ardından kemerli saldırıya maruz kalan çocuklardan B.K.’nin babası Şenol Kamiray polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Şenol Kamiray, “Çocuklar okuldan gelmişler. Arkadaşlarının doğum günü için hediye almaya gitmişler. Gelince yorulmuşlar bankta oturmak istemişler. Oturduktan kısa süre sonra adamın biri sessizce geliyor. Kemerini çıkarıp çocuklara saldırıyor. Benim çocuğumun peşinden 3 sokak kovalıyor. Yakalayamamış. Ondan sonra çocuk ne yapacağını şaşırıp amcasını aramış. Amcası mahalledeymiş adamı bulmuş. Adam çocukların arabaya zarar verdiğini iddia etmiş. Abim polis çağırmak istemiş ancak o sırada adam kaçıp gitmiş” ifadelerini kullandı. (İHA)