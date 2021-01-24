Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Küçük yankesici kameralara yakalandı

Şişli'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T., isimli kız çocuğu polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güncellenme: 09:17, 24/01/2021
Haberler Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ihbarları değerlendirmesi ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yaşı küçük olduğu bildirilen B.T. isimli kız çocuğunun 4 ayrı yankesicilik yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.

Polis ekipleri hırsızlık ihbarlarını değerlendirip, güvenlik kameralarını incelemesi sonucu 20 Ocak’ta B.T.’yi Şişli, Eskişehir Mahallesi’nde durdurdu. B.T. polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık olayına karışan B.T. gözaltındaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.T.’nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi. (DHA)

İlginizi Çekebilirİstanbul'da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılarİstanbul'da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılarİlginizi ÇekebilirAraba hırsızları kısıtlama dinlemediAraba hırsızları kısıtlama dinlemedi
Çocuk Emniyet Eskişehir istanbul izmir Polis