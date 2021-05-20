Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre; Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilanda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacak.

Başvurular dijital ortamda 20/05/2021 – 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

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