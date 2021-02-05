Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığınca, ilanda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır.

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir. Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “C” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, gsgm.basvuru@ktb.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

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