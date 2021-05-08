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Kum fırtınası panik yarattı, göz gözü görmedi

Aksaray'da etkili olan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şehrin üzerini kaplayan toz bulutu paniğe neden olurken, şiddetli rüzgar Ortaköy ilçesinde bir caminin minaresini devirdi. Olayda yaralanan olmazken, fırtına, Aksaray ve çevresinde yaklaşık 1 saat sürdü.

Güncellenme: 20:54, 08/05/2021
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Aksaray ve ilçelerinde saat 17.00 sularında etkisini arttıran rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar paniğe kapıldı. Ortaköy ilçesinde şiddetini arttıran rüzgar Çiftevi Köyünde bir caminin minaresini devirdi.

Devrilen minarenin parçaları, caminin içerisine ve çevresine dağıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlçede bazı ahırların da çatıları uçtu.

Öte yandan Konya’nın Kulu ilçesinde de şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar devrildi. Rüzgarın neden olduğu kum fırtınası sebebiyle ilçeyi toz bulutu kapladı.

Fırtına, Aksaray ve çevresinde yaklaşık 1 saat sürdü. DHA

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Aksaray Iğdır Konya Meteoroloji Nisan ayı Rize Türkiye
Yayınlanma Tarihi:20:20,