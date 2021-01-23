Kumar baskını! Ceza yağdı

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Silivri'de bir yazlıkta kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, belirlenen adresleri takibe aldı. Fiziki takip çalışmasında adreste kumar oynandığı kesinleşince savcılık talimatıyla baskın düzenlendi.

CEPLERİNDEN YAKLAŞIK 63 BİN LİRA ÇIKTI

İçeride kumar oynandığı sırada adrese giren jandarma ekipleri, şüphelilerin masaların üzerindeki para ve kağıtları saklamaya çalıştığını gördü. Adresteki 11 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 35 bin lira, 3 bin dolar (22 bin 230 lira) ve 700 euro ( 6 bin 321 lira) para tespit edildi. Evde yapılan aramalarda ise çeşitli yerlere saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, bir kasada gizlenmiş 400 sahte bandrol ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

52 BİN 855 LİRA CEZA

Adeta bir kumarhaneye dönüştürüldüğü belirtilen adresteki 11 şüpheliye, “sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal” gerekçesiyle 3 bin 469'şer lira, kumar oynamaları gerekçesiyle ise bin 336'şar lira olmak üzere toplamda 52 bin 855 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ev sahibi hakkında “Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” , “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “Sahtecilik” suçlarından adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da operasyon! 42 gözaltı