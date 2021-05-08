Kumar baskınında ilginç saklanma yöntemi: Söktüğü kapının arkasına gizlendi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi’nde bir dernekte “kumar” oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünen derneğe baskın yaptı.

Okey taşlarıyla “kumar” oynayanlar, karanlık odalarda saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, ışığı açınca odalarda saklanan kişileri tespit etti.

Cezadan kurtulmak isteyen 1 kişide, söktüğü mutfak kapısını buzdolabının yanındaki boşluğa götürerek arkasına saklanmaya çalışması da polisin dikkatinden kaçmadı.

Kapının arkasında yakayı ele verdi. Burada “kumar” oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı.

Corona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 14 kişiye 6 bin 250’şer liradan toplamda 87 bin bin 500 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)