Kumar oynamak için uygulanan taktik ‘pes’ dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokakta, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle kapıyı açtı.

KAMERA BİLE YERLEŞTİRMİŞLER

İçeriye giren ekipler, kahvehanede 22 kişinin olduğunu belirledi. 22 kişinin kahvehaneye ön taraftaki erkek kuaföründen girdiği tespit edilirken, giriş kapısında ‘Maskesiz Girilmez’ yazısı ise dikkat çekti.

Ayrıca ekipler, kahvehanedekilerin polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem aldığı görüldü.

22 kişiye corona virüsü tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150şer TL’den toplam 69 bin 300 TL ceza uygulandı. DHA

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