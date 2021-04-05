Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri aldığı istihbarı bilgiler üzerine Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde dernek görünümlü iş yerine operasyon düzenledi.

Corona virüsü tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak bir iş hanında kumar oynayan 1'i kadın toplam 10 kişi yakalandı. Operasyon esnasında polisleri karşısında gören kadın 2'inci katın penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Pencereden atlayan kadın yaralanırken, eşi olduğunu iddia eden Osman M., polislere hakarette bulundu.

YARALI KADININ BAŞINDA FERYAT ETTİ

Polislere hakaret eden ve alkollü olduğu iddia edilen Osman M., gazetecilerin üzerine yürüyerek, “Halime bak karımın, gelin bakın, haline bakın” şeklinde bağırarak yerde yaralı olarak yatan eşi olduğunu iddia eden Berna M.'yi gösterdi. Şüpheli Osman M., “Savcı yok mu?, polisler attı, ölüyorum, beni yaktınız, niye ittiriyorsun karımı” şeklinde kameralara bağırdı.

İş hanının 2'inci katından atlayan Berna M., polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunurken çığlık atarak “Bacağım, bacağım acıyor” dedi. Sağlık ekipleri yaralı Berna M'nin ayağında ve kolunda kırık olabileceğini belirterek ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

10 KİŞİYE 63 BİN TL CEZA

Kendini yerlere atan ve kıyafetini yırtan Osman M., kumar oynanan iş yerinden çıkan bir kişi ile sözlü olarak tartışırken bir anda kavgaya dönüşmesi neticesinde şüpheliler gözaltına alındı. Kumar baskınında dernek olarak belirtilen iş yerinde 1'i kadın toplam 10 kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 10 kişiye toplamda 63 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay yerine gelen zabıta görevlileri dernek olduğu belirtilen iş yerini mühürledi. (İHA)