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Kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 99 bin lira ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye toplam 99 bin lira ceza kesildi.

Güncellenme: 23:17, 20/02/2021
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Kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 99 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pelitlibağ Mahallesi 1831 Sokak’taki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evde yapılan aramada, kumar masaları, iskambil kağıtları, pul, bir miktar para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.

22 kişiye, yasak olmasına rağmen kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 99 bin lira para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerince ev mühürlenirken 22 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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