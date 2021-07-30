Kundaklama şüphelisi gözaltında

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangında kundaklama şüphesi ile bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Aynı anda birkaç farklı köyde çıkan yangınlara müdahale edildiği ve kontrol altına alındığı öğrenildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde dün gece zeytinlik ve makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangın ile ilgili bir kişinin kundaklama iddiası ile gözaltına alındığı belirtildi.

Bir evin ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ni tehdit ettiği alevler son anda önlenirken bölgede itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte söndürme çalışmalarına katılan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada yangın çıkardığı iddia edilen ve Sakarya’dan Milas’a geldiği belirlenen bir kişiyi gözaltına alarak Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürdüler. Şahsın sorgulamasının devam ettiği ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.