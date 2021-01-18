Kurak ayların ardından kar kalınlıkları yüzleri güldürdü

Uzmanlar ise kar yağışına dikkat çekiyordu. Beklenen kar yağışı ülke genelinde etkili oldu, çoğu şehirdeki kar kalınlığı yüzleri güldürdü.
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 30'A YÜKSELDİ
Gözlerin çevrildiği İstanbul'da da birçok ilçede etkili kar yağışı görüldü. İSKİ'nin açıkladığı bugünkü (18 Ocak) baraj doluluk oranının yüzde 30.10'a yükselmesi ise dikkat çekti. İstanbul'un bazı noktalarında kar kalınlığı 16 santimetreye kadar ulaştı.
İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 16 SANTİMETREYE ULAŞTI
MGM'nin açıkladığı verilere göre kentteki bazı noktaların kar kalınlığı şu şekilde:
“Çatalca Radar Sahası – Çatalca: 16 santimetre
Sarıyer/Kumköy-Kilyos – Sarıyer: 10 santimetre
İstanbul Havalimanı – Arnavutköy: 6 santimetre
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı – Pendik: 4 santimetre
İstanbul Atatürk Havalimanı – Bakırköy: 2 santimetre
TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDE YÜKSEK KAR KALINLIKLARI ÖLÇÜLDÜ
Türkiye'nin birçok ilinde de yüksek kar kalınlıkları ölçüldü. MGM'nin verilerine göre en yüksek 10 nokta şöyle:
İkizdere – Rize: 142 santimetre
Bahçesaray – Van: 105 santimetre
Gölyaka – Düzce: 102 santimetre
Merkez – Bolu: 102 santimetre
Kartepe – Kocaeli: 98 santimetre
Dulkadiroğlu – Kahramanmaraş: 98 santimetre
Osmangazi – Bursa: 93 santimetre
Yayladere – Bingöl: 90 santimetre
Merkez – Hakkari: 89 santimetre
Çiftlikköy – Yalova: 81 santimetre