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Kurak ayların ardından kar kalınlıkları yüzleri güldürdü

Türkiye genelinde aralık ayı oldukça kurak geçmişti. Uzmanlar ise kış kuraklığına dikkat çekerek, kar yağışlarının önemine vurgu yapıyordu. Türkiye genelinde çok sayıda şehirde olduğunu gibi iki gündür İstanbul’un birçok ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin açıkladığı verilerde göre kentte kar kalınlığı bazı noktalarda 16 santimetreye kadar çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:10, 18/01/2021
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Kurak ayların ardından kar kalınlıkları yüzleri güldürdü

Uzmanlar ise kar yağışına dikkat çekiyordu. Beklenen kar yağışı ülke genelinde etkili oldu, çoğu şehirdeki kar kalınlığı yüzleri güldürdü.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 30'A YÜKSELDİ

Gözlerin çevrildiği İstanbul'da da birçok ilçede etkili kar yağışı görüldü. İSKİ'nin açıkladığı bugünkü (18 Ocak) baraj doluluk oranının yüzde 30.10'a yükselmesi ise dikkat çekti. İstanbul'un bazı noktalarında kar kalınlığı 16 santimetreye kadar ulaştı.

İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 16 SANTİMETREYE ULAŞTI

MGM'nin açıkladığı verilere göre kentteki bazı noktaların kar kalınlığı şu şekilde:

Çatalca Radar Sahası – Çatalca: 16 santimetre

Sarıyer/Kumköy-Kilyos  – Sarıyer: 10 santimetre

İstanbul Havalimanı – Arnavutköy: 6 santimetre

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı – Pendik: 4 santimetre

İstanbul Atatürk Havalimanı – Bakırköy: 2 santimetre

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDE YÜKSEK KAR KALINLIKLARI ÖLÇÜLDÜ

Türkiye'nin birçok ilinde de yüksek kar kalınlıkları ölçüldü. MGM'nin verilerine göre en yüksek 10 nokta şöyle:

İkizdereRize: 142 santimetre

BahçesarayVan: 105 santimetre

GölyakaDüzce: 102 santimetre

MerkezBolu: 102 santimetre

KartepeKocaeli: 98 santimetre

DulkadiroğluKahramanmaraş: 98 santimetre

OsmangaziBursa: 93 santimetre

YayladereBingöl: 90 santimetre

MerkezHakkari: 89 santimetre

ÇiftlikköyYalova: 81 santimetre

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