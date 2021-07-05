Kuraklık artıyor projeler beklemede

Türkiye'de, yetersiz yağışlar nedeniyle su ve kuraklık ana gündem maddelerinden biri oldu. Uzmanlar su krizi yaşanmaması için acilen gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunurken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları bütün çalışmaların ‘proje aşamasında' olduğunu ortaya koydu.

Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yeraltı sularının durumunu sorduğu önergesine yanıt verdi ve içme ve kullanma suyu, tarımsal ve endüstriyel su kullanımında kayıpları azaltmak ve verimliliği artırmak için bakanlık tarafından çeşitli projeler yürütüldüğünü kaydetti.

ALTERNATİF KAYNAKLAR

Kullanılmış suların yeniden devreye alınması için alternatif su kaynak çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Pakdemirli, şunları ifade etti: “25 nehir havzasında nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerdeki sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.”

20 yıl boyunca çalışma yok

Önerge sahibi CHP'li Gürer ise Türkiye'de içme ve sulama suyunda 50 yıl içinde sıkıntıların artacağını vurgulayarak, “Bu süreci doğru yönetmek sorunu ötelemenin tek yoludur. Bakan Pakdemirli'nin verdiği yanıtlar 20 yıldır iktidar olan partinin kapsamlı bir çalışma programının olmadığını göstermektedir” dedi.