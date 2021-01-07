Kuraklık nedeniyle Edirne Belediyesi su kuyuları açıyor

SÖZCÜ/EDİRNE

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3 yeni kuyu daha açılan Paşaçayırı mevkiinde incelemelerde bulundu. Sadece Edirne değil, bütün Türkiye'de hatta dünyada iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarında ciddi bir azalma olduğunu belirten Gürkan, “Ya da su kaynaklarının rejim sistemi değişiyor, öyle söylemek daha doğru olur. Edirne Belediyesi olarak Paşaçayır'ı mevkiinde 12 su kuyumuza ilave olarak, 3 kuyu daha ekliyoruz. Paşaçayırı denilen bölgemizde 20-30 yıl önce 6 – 10 metrede artezyenden su çıkıyordu. Şuan sondaj 80 metrede hala yeterli rezervi bulmaya çalışıyoruz. 10 metrede de su çıkıyor ama çok az. O yüzden 80 metredeyiz. Belki 100-120 metre daha ineceğiz” dedi.

“SON 91 YILIN EN KURAK DÖNEMİ”

Bu bölgenin Edirne'nin yeraltı su kaynakları açısından en iyi, en yeterli bölgesi olduğunu vurgulayan Gürkan, “İçme suyu kaynaklarına zarar verecek tarım ekimi yapılmıyor, buna rağmen burada su rezervi bu kadar düşüş gösterdiyse, gerisini düşünmek lazım. Baktığımızda söyle total sıkıntımız var, iklim rejimi, plansız tarım, vahşi sulama yöntemleri ve tabi ki evlerdeki tasarrufa uymayan su kullanımı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde maalesef su kaynaklarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Ben buradan DSİ Genel Müdürlüğü'ne. Bölge Müdürlüğüne teşekkür etmek istiyorum. Su rejimi konusunda gerçekten iyi çalışıyorlar ama hepimizin yetemediği konular var. Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor” diye konuştu.

“SU KUYULARIYLA İÇME SUYUNUN YÜZDE 50'Sİ KARŞILANACAK”

Edirne'nin 3 tane su kaynağı olduğunu belirten Gürkan, şöyle sürdürdü:

* Kırklareli Kayalıköy Barajı şuanda yüzde 6 seviyesine düştü. Yaklaşık 8,5 milyon küp suyumuz var. Öteden beri su aldığımız Süloğlu Barajı var. Orada da yaklaşık 14 milyon küp suyumuz var. 12 olan içme suyu kuyumuzu 15'e çıkartıyoruz. Biz bu kuyulardan şehrimizin ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyoruz. Bu ilaveler ve kapasite artırımı ile yüzde 50'ye yaklaşacağız. Buradan saatte 100 metre küp su çıkaracağız, her bir kuyudan. Bu şekilde gelecek günlere hazırlık yapıyoruz. Biz de dahil olmak üzere içme suyu şebekeleri eski olan kentlerde kayıp kaçak oranları çok yüksek. Mesela bizde bu oran yüzde 40'ın yüzerinde.

* Biz geçen yıl İller Bankası'nın kredileri ile yapmış olduğumuz projeler ile şuanda şehrin bütün içme suyu şebekesini yeniliyoruz. 380 kilometre şebeke yapıyoruz. Kayıp-kaçağı sıfıra indireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 6 milyon metre küp belki de daha fazla su tasarrufunda da bulunacağız. Gelecek dönemde belediyelerin su yönetiminde bunu da dikkat etmesi gerekiyor. Kayıp-kaçak oranlarını azaltmak, mevcut su kaynaklarının bulunduğu bölgeleri korumak ve mutlak suretle suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor.

“KRİZ PLANLARIMIZ HAZIR”

Barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte yer altı su kaynaklarını daha da güçlendirme adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Gürkan, “Kriz planlarımız hazır, hepsine çalışıyoruz. 3 yeni kuyu açıyoruz, var olan kuyuları da iyileştiriyoruz. Aynı zamanda su kaynaklarının bulunduğu havzaları koruma altına almak zorundayız. Ayrıca bizim gibi hem sulama hem de içme suyu için kullanılan barajların etrafında yapılacak olan tarım ekim alanlarında planlı ekim yapılması gerekiyor, bunu Tarım İl Müdürlüğü ile de mutlaka görüşeceğiz. Suya daha az ihtiyaç duyulan ürünlerin ekilmesi ve vahşi sulama yerine damla sulama yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Suyun yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Gürkan, “İnsanların sularını temin etmek zorundayız. Elektrik olmasa olur; doğalgaz olmasa olur. Başka yöntemlerle karşılarsınız. Hepsinin bir ikamesi mümkün ama suyun öyle değil. Bunu mutlak suretle temin etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bütün eylem planlarımızı DSİ ile yapıyoruz. Entegre bir şekilde çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda her iki barajın isale hatlarının birleştirmelerini yapmıştık. Şimdi de Süloğlu hattının eski olan kısmını DSİ ile beraber yenilemesini yapacağız. Yine buradan kuyulardan çıkardığımız temiz içme suyunun depoya ulaşımında sıkıntı vardı, 5,5 kilometrelik bir hat. Bu hafta içinde duktil değimiz bir boru ile değiştiriyoruz. Bu borular asgari 100 yıl ömrü olan borular, yani sadece bugün için değil geleceğe dönükte çalışıyoruz. Bu şekilde gerekli bütün tedbirleri alıyoruz” dedi.