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Kuralları hiçe sayıp kazalara davetiye çıkardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hafta sonunda kısıtlama nedeniyle taşıt trafiği azalmasına rağmen bazı sürücülerin tehlikeli araç sürerek, kuralları hiçe sayması kazaya davetiye çıkartıyor. Kent merkezinde ticari bir aracın araç sollamanın yasak olduğu yolda önündeki araçları sollayarak diğer sürücülerin canını tehlikeye atması kameraya böyle yansıdı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 19:52, 21/02/2021
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Kuralları hiçe sayıp kazalara davetiye çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafta sonunda  uygulanan kısıtlama nedeniyle araç sayısı büyük bir oranda azalırken yolların boşluğunu fırsat bilenler araçlarını tam gaz kullanmaya devam etmeleri tepkilere neden oldu.

KURALLARI HİÇE SAYIYORLAR

Şehir merkezindeki  Torba Kavşağı'na tam hızla girerek dur işaretlerine uymadan Gündoğan tarafına dönen ve Rıza Anter Caddesi'nde tüm sürücülerin uyarısına ve korna çalmasına rağmen sollamanın yasak olduğu yolda  hatalı sollamalar yapan ticari minibüs sürücüleri çileden çıkardı.

Bodrum polisine şikayette bulunduklarını belirten sürücü Ahmet Şerefli “Kısıtlama gününde yolları boş görenler gaza basıyor, kural filan tanımıyor, bu tür sürücülere yasalardaki yaptırım mutlaka uygulanmalı” diye konuştu.

TIR DEVRİLDİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Öte yandan Milas istikametinden gelen hafriyat kamyonu Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde virajı alamayınca devrildi. Yaralanan TIR'ın sürücüsü M.Z. ambulans ile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Milas-Bodrum istikametinde karayolu uzun süre taşıt trafiğine kapalı kaldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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