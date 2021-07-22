Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Bayram tatili bu akşam itibariyle başlıyor, 26 Temmuz tarihine kadar 9 gün boyunca sürecek. Bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda vatandaş ya başka şehirlerde yaşayan akrabalarını ziyarete gidiyor ya da tatil beldelerde dinlenmeyi tercih ediyor.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bayram 17 Temmuz’da başladı. 9 gün sürecek bayram tatilinde 26 Temmuz Pazartesi günü kamu çalışanları mesaiye başlayacaklar.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesine göre, Kurban Bayramı’nın son günü 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.