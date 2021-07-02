Kurban Bayramı öncesi sahte para operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Bağcılar'da bir matbaada sahte para basıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından adrese operasyon düzenlendi. Baskında işyeri sahibi H.A. gözaltına alındı.

YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA

Adreste yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette, bin adet 200 euroluk banknot, 2 bin adet 100 dolarlık banknot ve 12 bin adet 100 liralık banknot ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyon lira tutarındaki sahte döviz ve Türk parasından oluşan 15 bin sahte banknot bulunan adreste kalpazanlıkta kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

‘KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ARTIYOR’

Hakkında “Parada Sahtecilik” suçundan işlem yapılan H.A. işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, uzmanlar kurban bayramı öncesi uyarıda bulundu. Kurban satış yerlerinde sahte para olaylarına sık rastlandığını belirten uzmanlar, kurban satıcılarının para alırken dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kurban Bayramı öncesinde kalpazanlık olaylarının daha sık yaşandığı dile getirilirken, şüphelilerin hayvan satışının kolay olması sebebiyle kurban pazarlarını daha çok hedef aldığı ifade edildi.