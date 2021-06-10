Kurban vekalet bedeli belli oldu! Kurban fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban vekaleti ücretlerini açıkladı. Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasına denk gelirken her şeye olduğu gibi kurbanlık ücretlerine de zam geldi.

KURBAN BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

NE KADAR ZAM GELDİ?

Vekalet ücreti 2020 yılında yurt içi 975 TL olurken bu yıl ücret 1125 TL'ye çıktı. Bu yıl 925 TL olarak belirlenen yurt dışı vekalet ücretine ise geçen yıla göre 100 TL zam geldi. Geçen yıl küçükbaş yurt dışı vekalet ücreti 825 TL idi.