Kurbanlıklar bu gece İstanbul’a giriş yapacak

Kurbanlıkları taşıyan TIR'lar ise saatler öncesinden İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlar hareket ederek kurbanlıklar hayvan pazarlarındaki yerlerini alacak.

“ZORLUK İÇERİSİNDEYİZ”

Bitlis’ten İstanbul’a gelen Ercan Selçuk, şunları söyledi;

30 saatten fazla yoldayız. Şu anda burada bekleme yapıyoruz. Hava serin. Hayvanlarımızda bir sıkıntı yok şu an. Tüm hayvanlarımız şap aşıları olsun, çiçek aşısı olsun veteriner hekimin gözetiminde yetiştirip buraya kadar getirdik.

*Bir sürü zorluklar içerisindeyiz. Hayvanları Avrupa Yakası’na getirmediğimiz zaman hem müşterilerimiz tanıdıklarımız zorluk çekiyor hem de çiftçi.

“17-18 BİN LİRADAN BAŞLIYOR”

*Çiftçinin durumunu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kadıköy Yeni Sahra’da duruyoruz, çadırlarımız kuruldu. 23-24 hayvanımız var. Fiyatları değişiyor. Tahminen 17-18 bin liradan başlıyor. 25-30 bin liraya kadar hayvanlar bulunuyor bizde.

*Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha pahalı. Yem oranına göre maliyet oranına göre tabi ki hayvanın üzerine aktarmamız gerekiyor. DHA