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Kurbanlıkları taşıyan TIR devrildi, facia yaşandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, kurbanlık büyükbaşların taşındığı TIR devrildi. Kazada sürücü İ.B. ile 17 hayvan öldü. 

Güncellenme: 16:52, 10/06/2021
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Kurbanlıkları taşıyan TIR devrildi, facia yaşandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gümüşhane- Erzincan yolunun Pöske Dağı mevkisinde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki kurbanlık yüklü 24 AAN 962 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü İ.B.nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 17 hayvanın da öldüğü tespit edildi. Kaza sonrası araçta bulunan ve yaralanan diğer hayvanlar ise Kelkit ilçesinden gelen kasaplar tarafından kesildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:16:51,