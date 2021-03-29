Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edildi

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ve ikinci kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Güncellenme: 23:27, 29/03/2021
HaberlerGündem
Kürşat Ayvatoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz edildi

Başsavcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kararlara karşı itiraz edildiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ve gözaltına alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu ve beraberindeki şahıslar emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İlginizi ÇekebilirKürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı! Yalanını arkadaşları bozduKürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı! Yalanını arkadaşları bozdu
Ankara Emniyet uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:23:24,