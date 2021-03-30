Kürşat Ayvatoğlu Sayıştay raporundan da çıktı

Uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra ikinci kez yakalanarak mahkemeye çıkarılan AKP büro personeli Kürşat Ayvatoğlu’na bu kez de ev hapsi verildi. 2014 yılında yapılan seçimlerde AKP Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın seçim bürosunda çalışmaya başlayan Ayvatoğlu’nun kaderi de Babaş’ın 3 dönem MHP’de olan belediyeyi kazanmasıyla değişti.

Grafiker olarak belediyede işe başlayan Ayvatoğlu, kısa süre sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Özel kalem Müdürlüğü görevlerine getirildi. Bu usulsüz atamanın 2014 yılında yapılan Sayıştay raporlarında da yer alması dikkat çekti.

HERHANGİ BİR PERSONELİ BELEDİYE BAŞKANI MÜDÜR OLARAK ATAYAMAZ

Raporda, yer alan “Müdür Kadrosu Görevde Yükselmeye Tabi Bir Unvan Olduğu Halde Personelin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Katılmaksızın Belediye Başkanının Onayıyla Müdür Kadrosuna Atanması” başlıklı bulguda, ilgili kanun maddelerine yer verilerek, müdür kadrosuna görevde yükselme eğitimine katılmadan ve sınavı kazanmadan herhangi bir personelin Belediye Başkanının onayıyla atanması mümkün olmadığı belirtildi.

GEREKLİ ÖZELLİKLERE SAHİP DEĞİL

Sayıştay denetçileri, müdür olarak atanan kişinin, “Kastamonu Belediyesi müdür kadrosunda çalışan personelin ifade edilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak hem gerekli şartları taşımadıkları hem de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanmadıkları halde bu kadrolara atandıkları tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE DÜZELTTİK DEDİ, 3 YIL İÇİNDE 5 KİŞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPILDI

Raporlarda yer alan bulgu üzerine Sayıştay’a cevap veren Kastamonu Belediyesi, mevzuata aykırı ve usulsüz olarak yapılan atama işlemlerinin bir kısmının ilgili mevzuat doğrultusunda düzeltildiğini belirtti.

Ancak sonuç kısmında “Bulguda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği 2015 yılı denetiminde izlenecektir” denildi. 2015-2016 ve 2017 yılında hazırlanan raporlarda, bu konu hakkında olumlu veya olumsuz düşünce yer almadı. 2018 yılında hazırlanan Sayıştay raporunda, son 3 yıl içerisinde 5 kişini özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandığı, bunlardan dördünün memur kadrosunu kazanmasından sonra ya görev yerinin değiştiğini ya da başka bir kuruma nakil gittiğini tespit etti. Sınavsız memurluğa geçen 4 kişinin ise 3 hafta ile 10 ay arasında özel kalem müdürlüğünde görev yaptığı açıkladı.

BELEDİYE UYARILDI

Sayıştay denetçileri özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalar için, “Kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturduğunu” ifade ederek AKP’li Belediyeyi uyardı. Belediye de, atamaların mevzuata uygun olduğunu ileri sürdü. Denetçiler ise, özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanıldığını vurgulayarak, “Uygulamaların ilgili mevzuatın düzenlenme amacına uygun olarak yapılması konusunda, gereken dikkat ve özen gösterilmesini” istedi.

MHP BAŞKAN AYVATOĞLU’NUN İŞİNE SON VERDİ

Lüks yaşamı ve pahalı otomobilleriyle dikkat çeken Kürşat Ayvatoğlu, Kastamonu’nun MHP’li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da bir açıklama yaptı. Ayvatoğlu’nu daha önceden tanımadığını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürüydü. Her belediye başkanı kendi ekibiyle çalışması lazım. Ben de bu anlamda kendisine birlikte çalışamayacağımızı söyledim. İlk ve son görüşümdür. O da anlayışla karşıladı ve ayrıldı. Ama, bu olaylardan sonra benden önceki dönemler için bir inceleme yaptıracağım” dedi.