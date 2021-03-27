Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı: Kokain değil pudra şekeriydi

Lüks aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan eski AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İfadesinde kokain kullanmadığını söyleyen Ayvatoğlu, “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” dedi.

Asuman ARANCA
Güncellenme: 23:09, 27/03/2021
HaberlerGündem
Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı: Kokain değil pudra şekeriydi

26 Mart'ta gözaltına alınan ve AKP Genel Merkezi'ndeki işinden çıkarılan Ayvatoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne çıkarıldı.

Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Ayvatoğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik, Ayvatoğlu'na haftada bir karakola imza vermesi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

PUDRA ŞEKERİYMİŞ!

Ayvatoğlu ifadesinde kokain iddialarını reddederek şunları söyledi;

*Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır.

*Videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.'dir. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde pudra şekeridir. Taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk.

*Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Hayatımda kokain kullanmadım. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı.

İlginizi ÇekebilirKürşat Ayvatoğlu gözaltına alındıKürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı
AKP Ankara beyaz Emniyet Hamza Dağ izmir Kastamonu sigara uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:23:02,