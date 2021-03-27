Kürşat Ayvatoğlu serbest bırakıldı: Kokain değil pudra şekeriydi

26 Mart'ta gözaltına alınan ve AKP Genel Merkezi'ndeki işinden çıkarılan Ayvatoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne çıkarıldı.

Soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Ayvatoğlu, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi hâkimlik, Ayvatoğlu'na haftada bir karakola imza vermesi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

PUDRA ŞEKERİYMİŞ!

Ayvatoğlu ifadesinde kokain iddialarını reddederek şunları söyledi;

*Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır.

*Videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.'dir. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde pudra şekeridir. Taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk.

*Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Hayatımda kokain kullanmadım. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı.