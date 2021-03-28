Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı! Yalanını arkadaşları bozdu

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından “uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından gözaltına alınan Ayvatoğlu, avukatı marifetiyle verdiği ilk ifadesinde; kullandığı maddenin uyuşturucu olmadığını, pudra şekeri olduğunu, arkadaş ortamında müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi eğlendiklerini, görüntülerinin de o esnada haberi olmadan çekildiğini iddia etmişti.

Gözaltı süresi dolan Kürşat Ayvatoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ARKADAŞLARI ‘UYUŞTURUCU’ DEDİ

Ayvatoğlu'nun sosyal medyaya düşen görüntülerinde yanında bulunan diğer şahıslar, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde Kastamonu ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı.

Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin uyuşturucu olmadığını, pudra şekeri olduğunu söylemesine rağmen o esnada yanında bulunan diğer şahıslar gerçeği anlattı.

Ayvatoğlu'nu yalanlayan arkadaşları, araç içerisinde kullanılan maddenin uyuşturucu madde olduğunu, kendilerine de uyuşturucu madde temin ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine Kürşat Ayvatoğlu “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak”, “uyuşturucu madde temin etmek” suçlarından savcılık talimatıyla emniyet ekiplerince tekrar gözaltına aldı. (İHA)

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