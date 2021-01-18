Kuş avlamak isterken akrabasını vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesinde yaşayan M.K. (21), havalı tüfekle kuş avlamaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçmekte olan akrabası E.K. (65) görmeyen genç, ateş ederek yanlışlıkla yaşlı kadını vurdu. M.K., durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı kadın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, akrabasını yanlışlıkla yaralayan M.K. ise, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Gencin ateşlediği havalı tüfeğe el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.