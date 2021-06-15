Kuşadası son 20 saatte 11 kez sallandı! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Kuşadası körfezi art arda yaşanan depremeler paniğe yol açtı. Kuşadası değişik büyüklüklerde 11 kez sallandı. Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19. 33'de 2.6 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saat içinde aynı bölgede büyüklükleri 1.4 ile 2.6 arasında değişen 11 deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER