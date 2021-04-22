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Kuşadası’na üç günlük kısıtlama akını

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Nisan’ı da hafta sonu kısıtlamaları çerçevesinde değerlendirmesi Aydın’ın Kuşadası ilçesine akına neden oldu. Çevre illerde yaşayıp, üç günlük sokağa çıkma yasaklarını yazlıklarında, açık olan otellerde geçirmek isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 21:46, 22/04/2021
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Kuşadası’na üç günlük kısıtlama akını

Sokağa çıkma yasaklarının başlamasına kısa bir süre kala Kuşadası girişinde araç trafiği kilitlendi. İzmir, Manisa, Denizli ve ilçelerinde yaşayıp, Kuşadası'nda yazlıkları olanlar ilçe girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 19.00'dan önce yazlıkları veya kalacakları otellere ulaşmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, yasakların başlamasından sonra da sürdü.

“BÜYÜKŞEHİRDEN, APARTMANDAN SIKILDIK”

Havaların güzel olduğunu, üç günlük kısıtlamalarda uzun süredir kapalı olan yazlıklarının küçük onarımları ve bahçe düzenlemeleriyle uğraşacağını söyleyen Hüseyin Akmazı, “Herkes büyükşehirde, apartman dairelerinde kapanmaktan, kalabalıklarda yaşamaktan sıkıldı. Onun için üç günlük kısıtlamayı değerlendirmek için geliyorlar. Biz üç yazlık komşusu birlikte geldik. Ufak tefek onarımlarımızı yapacağız, bahçelerimizi düzenleyeceğiz” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:21:45,