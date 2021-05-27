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Kütleler giriş yaptı! Beklenen sağanak İstanbul’a erken geldi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahminlere göre yarın etkili olması beklenen sağanak yağış İstanbul'a bugünden giriş yaptı. Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru hareket eden kütleler özellikle Anadolu Yakası'nda ve boğaz çevresinde yoğun yağışa sebep olacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:53, 27/05/2021
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Kütleler giriş yaptı! Beklenen sağanak İstanbul’a erken geldi…

İstanbul’da yarın ve cumartesi günü kendini göstermesi beklenen sağanak yağış bugünden etkili olmaya başladı. Marmara Denizi üzerinden şehre giriş yapan kütleler özellikle Anadolu Yakası’nda yoğunlaştı. Yağışların akşam mesai bitiş saatlerinde de kendini göstermesi bekleniyor.

HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK

İstanbul’a bugün giriş yapan yağışın hafta sonu da etkili olması bekleniyor. Bulutlu havayla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Yağışlar pazar gününden itibaren etkisini kaybedecek.

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Cumartesi istanbul Meteoroloji pazar
Yayınlanma Tarihi:15:47,