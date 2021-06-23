Kütleler İstanbul’a giriş yaptı, yoğun sağanak başladı

Yurdu haftalardır yer yer etkileyen sağanak yağış bugün İstanbul’da yoğun şekilde etkili olacak. Megakent üzerinde gelen kütleler öğlen saatlerinden itibaren etki alanını genişletmeye başladı. Sağanak özellikle Esenler dolaylarında yoğun şekilde görülürken, Anadolu Yakası’nda da yağış adım adım kuvvetini artırıyor.

AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji’nin saat 19.00’a kadar süreceğini tahmin ettiği sağanak hakkında uyarısı şu şekilde; Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.