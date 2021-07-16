KUTO Başkanı Akdoğan: Eğlence sektörü zor durumda, saat kısıtlaması kaldırılsın

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, eğlence sektörünün içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek Kurban Bayramı süresince saat kısıtlamasının kaldırılması talebinde bulundu.

“EN MAĞDUR SEKTÖR”

Akdoğan, özellikle eğlence sektörünün pandemi başladığı andan itibaren ciddi kayıplar yaşadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

* Kurban Bayramıyla birlikte uzun bir tatil süreci başladı. Turizm sektörü için çok önemli olan tatille birlikte, pandeminin başından bugüne büyük kayıp yaşayan eğlence sektörü için sezon sonuna kadar saat kısıtlamasının kaldırılması, en azından uzatılması büyük önem taşıyor. Sektörün binlerce çalışanı uzun süredir mağdur. Kısıtlama kaldırılırsa biraz nefes alınır, biraz daha dayanma gücü oluşur.

“SEZON UZUN OLACAK”

Turizm sezonun Temmuz ayı itibariyle hareketlendiğini, sezon çok geç başlasa da, alınan önlemler ve aşılamadaki hız ile uzun bir sezon olacağını öngördüğünü belirten Akdoğan, “Vakalarda yükseliş yaşanmazsa, eğlence sektörüne de rahatlama olanağı sağlanırsa geç başlayan sezonda aradaki açığı kapatabileceğimizi umuyorum. Bunun için de tüm işletmelerin ve misafirlerimizin alınan önlemlere ve kurallara uyması çok önemli” dedi.

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