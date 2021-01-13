Kuyumcular çarşısı değil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe günü altın dolandırıcılığı yapan altı suç yapılanmasına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonda, 76 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre şüpheliler, İstanbul’daki altı kuyumcu atölyesinde ayarı düşürülmüş altın ve bakır üzerine altın kaplama takı üretiyordu. Takıların içeriğindeki altın ederinin çok altında olduğu için büyük bir vurgun yapılıyordu.

ATÖLYELERDEN DOLANDIRICILARIN ALTINLARI ÇIKTI

Polis ekipleri o altınların üretildiği atölyelere de baskın düzenledi. Yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda bilezik, kolye, yüzük, hasır kemer, çeyrek, yarım ve reşat altın ile kaplamada kullanılan bakır teller ele geçirildi.

25 BİN LİRALIK BİLEZİKTE 500 LİRALIK ALTIN ÇIKTI

Şebekenin ürettiği bileziklerden bazılarının bakır üzerine ince bir altın tabakası eklenerek elde edildiği de ortaya çıktı. O bileziklerin üzerindeki altının 500 lira ila 1000 lira arasında olduğu, ancak kuyumculara tamamı altınmış gibi gösterilerek 20 ila 25 bin lira arasında satıldığı öğrenildi. Şebekenin reşat, çeyrek gibi altınları da bakır üzerine altın kaplama ile ürettiği belirlendi.

MAĞAZA AÇACAKLARDI

Mali Polis’in operasyonuyla çökertilen şebekelerde ele geçirilen altınlar emniyette sergilendi. Değeri düşürülmüş ve bakır üzerine kaplanmış altınlarla yapılan sergi kuyumcuları aratmadı. Gerçek olması halinde yaklaşık 3 milyon edecek olan kaplama ve ayarı düşürülmüş takılarda yaklaşık 150 bin liralık altın bulunduğu belirtildi.

Şebeke üyelerinin operasyon öncesinde büyük bir vurgun peşinde olduğu, Bakırköy'de büyük ölçekli bir kuyumcu mağazası açmayı planladıkları iddia edildi. Düşük değerdeki altınları satarak kaçmayı planlayan şebekenin planını polisin operasyonu bozdu.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Şebeke üyelerinin hemen her ile gönderdikleri altınlarla milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirtilirken, şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 42 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Diğer beş şüpheli ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.