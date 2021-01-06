Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme

Kurtköy'de bir şahıs elindeki sahte altın bilezik ile kuyumcuya girerek bozdurmak istedi. Kuyumcu altının sahte olduğunu anlayınca şüpheli şahıs dükkandan kaçmaya başladı. Kuyumcudan koşarak uzaklaşmaya çalışan şahsın peşinden dükkan sahipleri koşmaya başladı. Durumu fark eden kurye motosikletine binerek şahsın peşine düştü. Motosikleti ile şahsın önünü kesen kurye koşarak kaçmaya çalışan şahsa uçan tekme attı.

UÇAN TEKME KAMERADA

Kuyumcudan koşarak kaçmaya çalışan şahıs, cadde girişinde motosikletli kuryenin kendisine uçan tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şahsın yere düşmesi ile vatandaşlar dolandırıcıya tepki göstererek linç girişiminde bulundu. Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu sahibi Fuat Sevgi, “Bu bölgede yaklaşık yirmi beş senedir kuyumculuk yapmaktayız. Dün benim farklı bir işlemim vardı. Onunla uğraşırken bizim çalışandan Ali Kemal ve Furkan Bey bir Trabzon bileklik geldiğini söylediler. Ben de kontrol edeyim diye arkadaşı yanıma çağırdım. Yanıma geldiği gibi baktım bunun altın olmadığına karar verdim. Arkadaş elinden tutup hasırı çekmeye başladı o sırada kaçmaya başladı. sağ olsun yan komşu motosikletle kovaladı, yakaladık. İki aydan beri bu tarz olaylar başımıza geliyor” dedi.

Uçan tekme atan motosikletli kurye Fırat Özalan, “Tam paketten geldiğim sırada ağabeyler bağırmaya başladı. Motorla önünü kestim, zaten adam üstüme doğru koşuyordu. Ben de mecburen bir şey yapmak zorundaydım. Tekme attım. Baktım yine kaçmaya çalışıyor mecburen bu sefer üstüne saldırmak zorunda kaldım” şeklinde koştu.