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Kuzenini öldürdü ‘Hak eden hakkını aldı’ dedi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde pompalı tüfekle kuzenini öldüren zanlı, adliyeye sevk edilirken, "Hak eden hakkını aldı" diye bağırdı.

Güncellenme: 14:04, 01/01/2021
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Kuzenini öldürdü ‘Hak eden hakkını aldı’ dedi

Antalya'da çalışan ve yılbaşı izni için Ceyhan’a gelen Gökhan Y. (25), evlerinin önünde amcasının oğlu Ramazan Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Y., Gökhan Y.’ye tüfekle ateş açtı. Olay yerinde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı kuzeni olaydan bir süre sonra yakaladı. Zanlının ifadesinde “namus meselesi yüzünden öldürdüm” dediği öne sürüldü.

Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ramazan Y.’nin, adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “hak eden hakkını aldı” diye bağırması dikkat çekti. (İHA)

Adana Antalya Emniyet Ramazan