Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı proje başvurusu alıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde uygulanacak olan Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’yi ilan etti.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Toplam bütçesi 20.000.000 TL olarak açıklanan mali destek programına kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.

Proje başvurularının 24 Eylül 2021 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerekmektedir.

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