Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Proje başvurularının, 23 Mayıs 2021 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerekmektedir. Proje başvuruları 23 Mayıs 2021 Saat 23:59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 23 Mayıs Saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

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