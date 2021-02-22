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‘Laz inadı virüs yayıyor’ dedi, kongreye katıldı

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Enginyurt’tan pes dedirten çifte standart. Enginyurt, son dönemde Ordu’da artan coronavirüs vakaları için “Karadenizliler’in laz inadı, cezasını hep birlikte çekeceğiz” diyerek bölge halkının toplu alanlarda bulunmasının, sosyal mesafe kurallarına uymamasının virüsün yayılmasında etken olduğunu vurguladı.

Güncellenme: 05:25, 22/02/2021
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‘Laz inadı virüs yayıyor’ dedi, kongreye katıldı
Ali Ekber ERTÜRK
Veli TOPRAK

YAPTIĞI SAVUNMA ŞAŞIRTTI

Ancak Enginyurt'un bu sözleri söylemeden 2 gün önce AKP İl Kongresi'ne katıldığı ortaya çıktı. Ordulular, virüsün ilde zirveye çıktığı bir dönemde yüzlerce kişinin bulunduğu AKP kongresine katılan Enginyurt'a, “Bunları söyleyenin kongrede ne işi var?” diyerek tepki gösterdi. Enginyurt ise kendini şu sözlerle savundu: “1 senedir kongreler ertelendi. Nasıl esnaf kan ağlıyorsa, demokrasimizin de kan ağlamaması adına kongreler düzenlenmiştir.”

Coronayı AKP kongresi patlattı

Sağlık Bakanlığı'nın en son açıkladığı ‘illere göre korona vaka sayısı' tablosunda Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun ilk 5 sırada yer aldı. SP Giresun İl Başkanı Abdülkadir Bektaş, “Bunun sebebi AK Parti'nin yapmış olduğu il kongresi. Camilerde insanların yan yana saf tutması yasak. Ama AK Parti'nin kongresinde salonları lebaleb doldurmak serbest. Valimiz “Tedbirleri sıkılaştıralım” dedi. Valim, bugün yine AK Parti'nin gençlik kolları kongresi vardı. Buna neden müsaade ediliyor? Müsaade edildiği için ilimizde salgın yayılıyor” diye konuştu.

Abdülkadir Bektaş

Yayınlanma Tarihi:05:20,