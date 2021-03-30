Lebaleb kongreye katılan bir AKP’li daha corona oldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran Ateş, “Maalesef dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi ancak bir süreliğine telefonla da olsa görüşemeyeceğiz. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan AKP'li Belediye Balkanı Mustafa Ateş'in geçtiğimiz günlerde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen AKP'nin 7'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katıldığı ortaya çıktı. Kongreye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, “Ortahisar Burada Reisinin Yanında. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 7. Olağan Büyük Kongremiz, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” notunu düştü.

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