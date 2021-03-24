‘Lebalep’ kongre eleştirilerine böyle yanıt verdi: İnanın yatay çekimde insanlar üst üste binmiş gibi gözüküyor

AKP’nin birçok ilden binlerce katılımcıyla gerçekleştirdiği 7. Olağan Kongresi’nin salgın kurallarını ihlal ettiği eleştirilerine AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan yanıt verdi.

“YATAY ÇEKİMDE ÖYLE GÖZÜKÜYOR”

“Kongre alanına gelen bütün delegasyonun hepsi tek tek testlerden geçirilmiştir. Zaten diğer tarafta maske, mesafe konularında tribünlerde olabildiğince elimizden gelen gayreti ortaya koyduk” diyen Özkan, özellikle kongre salonun dışı ve tribünde sosyal mesafenin ihlal edildiği görüntüleri şöyle yorumladı:

“Kalabalığın içerisinden bir şekilde geçtik ve kongre alanına girdik. Sizler de medya anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki, orada yapay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometrekarelik alanda inanın yatay çekimde, insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysaki o kalabalığın içerisinde bulunduğunuz zaman orada çok daha küçümsenmeyecek bir mesafe vardı. Ben orada yapay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum.

“BU KONUDA BİR HASSASİYET VARDI”

İnanın su içmek için zaruret haricinde hiçbir şekilde teşkilat mensuplarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğinin altını çizmek lazım. Bu konuda bir hassasiyet vardı. Biz bunu özellikle gözlemledik. Özellikle de salon içerisinde gerek kolonya ve temizlik malzemeleri konusunda da bir sıkıntı söz konusu değildi.”

“KONGRE YAPTIĞIMIZ İLLERDE VAKA SAYILARINI TAKİP ETTİK”

AKP’nin daha önce de gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “lebalep” dediği il kongrelerinde parti içinden itirazlar olduğunu itiraf eden Özkan, “Bu itirazları maalesef il kongrelerimizde dile getirenler de oldu. Oralarda da tedbirler tam anlamıyla alınmıştı. Biz özellikle sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğimizden dolayı kongreyi yaptığımız bütün illerde 4-5 gün süreyle oradaki bütün Covid vaka sayılarını çıkardık. Oralarda hiçbir artış olmadı. Olağan vaka sayısından başka hiçbir şey görmedik” dedi.

“RİAYET ETTİKTEN SONRA COVID BULAŞMA İHTİMALİ SIFIRDIR”

Özkan, Covid-19 bulaşıyla ilgili şöyle konuştu:

“Tedbire riayet ettikten sonra maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ettikten sonra inanın 1,5 metrede bir Covid’in bulaşma ihtimali sıfırdır. Bu anlamda göreceksiniz, önümüzdeki 1 haftalık süreçte yine bütün Türkiye genelinde gözlemlenecektir. Burada bir vaka artışında herhangi bir değişiklik olmayacağını umut ediyor ve inanıyoruz. ”

İlginizi Çekebilir Lebaleb kongrede Erdoğan yeniden genel başkan seçildi