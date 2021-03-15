Lebalep kongreler bitti, irtibat bürosu açılışları başladı

AKP Eskişehir Odunpazarı ilçe başkanlığı tarafından Emek Mahallesi'nde parti irtibat bürosu açıldı. Açılışa çok sayıda vatandaş katıldı. Lebalep gerçekleşen açılış ise vatandaşları tedirgin etti.

KONGRELER BİTTİ, İRTİBAT BÜROLARI AÇILIŞI BAŞLADI

AKP Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nda parti çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'in en büyük mahallesi olan Emek Mahallesi'nde partinin irtibat bürosu açılışı gerçekleştirildi. Eskişehir'de lebalep kongre sürecini tamamlayan AKP şimdi de Odunpazarı ilçesinin en büyük mahallelerinden Emek Mahallesi'nde lebalep AKP irtibat bürosu açılışı gerçekleştirdi. AKP tarafından yapılan açıklamada da ‘seçim zamanlarını aratmayan yoğunlukta bir katılımda gerçekleşen açılışta' ifadeleri yer alırken lebalep gerçekleşen açılış, vatandaşları da tedirgin etti. Açık havada maske kurallarına uyulmasına rağmen sosyal mesafenin pek dikkat edilmediği açılış tepkilere neden oldu.

DİĞER MAHALLELERDE DE AÇILACAK

İrtibat bürosu açılışına AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Sedef Demirkol Özgüneş, Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı, AKP Odunpazarı Meclis Üyeleri, çok sayıda mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Açılışta konuşan AKP Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, “Bugün hem ilçemiz hem de şehrimizin en büyük mahallesi olan Emek Mahallesi'nde irtibat büromuzun açılışını pandemi kurallarına da riayet edecek şekilde coşkuyla gerçekleştirdik. Kısa süre içinde tüm mahallelerimizde açmayı planladığımız ofislerimizle birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını bizlere en hızlı şekilde iletebileceği güçlü bir ağ kurmayı da hedeflemekteyiz. Dileyen vatandaşlarımız mahallelerimizdeki ofislerimize uğrayabilir ya da isterlerse İlçe Başkanlığımıza gelerek bizzat bizlere taleplerini iletebilirler” dedi.

İlginizi Çekebilir AKP'nin davullu zurnalı ‘lebaleb' kongresi yasaklı günlerde yapılmış