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Levent Gültekin’e saldıranlar serbest

Bakırköy Meydanı'nda gazeteci ve program yapımcısı Levent Gültekin'e saldıran olayın ardından tutuklanan iki kişi bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tahliye edildi

Güncellenme: 13:56, 03/05/2021
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Levent Gültekin’e saldıranlar serbest

Halk TV’de yayınlanan İki Yorum programının yorumcularından gazeteci Levent Gültekin, 8 Mart’ta Bakırköy Meydanı’nda kalabalık bir grubun saldırısına uğramış, çevredekilerin müdahalesiyle hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen saldırganlardan ikisi tutuklanırken 18 yaş altındaki bir saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili bugün görülen duruşmada ise tutuklu olan iki saldırgan da mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Yayınlanma Tarihi:13:52,