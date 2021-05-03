Levent Gültekin’e saldıranlar serbest

Halk TV’de yayınlanan İki Yorum programının yorumcularından gazeteci Levent Gültekin, 8 Mart’ta Bakırköy Meydanı’nda kalabalık bir grubun saldırısına uğramış, çevredekilerin müdahalesiyle hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen saldırganlardan ikisi tutuklanırken 18 yaş altındaki bir saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili bugün görülen duruşmada ise tutuklu olan iki saldırgan da mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir Halk TV programcısı Levent Gültekin saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir Saldırıya uğrayan Levent Gültekin: Artık kefen sırtımızda geziyoruz