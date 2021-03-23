Levent Gültekin’e saldıranlardan 2’si tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de 8 Mart tarihinde, Halk TV’de yayınlanan ‘İki Yorum' programının yorumcularından Levent Gültekin, Bakırköy Meydanı’nda programa gittiği sırada Halk TV binasının önünde yaklaşık 25 kişilik kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.

3 SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilen biri 17 yaşında olmak üzere toplam 3 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ö.D., M. E. K. ve M. A. D., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Bakırköy adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2’Sİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, 18 yaşından küçük şüpheli M.A.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen diğer şüphelilere ise ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.